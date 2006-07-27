Продавайте на маркетплейсах

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Наши инструменты
Инструменты
Автосайт
Товарные фиды
Shopping tags
Автоматически сгенерируем сайт с товарными страницами
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Автоматически на основе данных маркетплейса создайте товарный сайт с посадочными страницами для привлечения трафика за 3 минуты и отслеживайте результаты с помощью аналитики
Автоматический сайт
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Фиды доступны в разных форматах: csv, xml - подходят для Mytarget, Яндекс Директ
Создайте фиды разных форматов по данным из маркетплейса, чтобы автоматически обновлять каталоги, запускать динамическую рекламу или обновлять данные о товарах

Товарные фиды
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Отмечай товары на фотографиях в Инстаграме и получай продажи на маркетплейсе
Автоматически регулярно обновляйте каталог магазина FB*, отмечайте товары из маркетплейсов на постах в nstagram* и получайте целевой трафик, рост в органической выдаче и продажи
Shopping tags
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Почему продвижение на маркетплейсах️ с помощью внешнего трафика эффективнее?

На некоторых маркетплейсах, если продажа случилась благодаря внешнему переходу
Комиссия 0 рублей
За счет внешнего трафика, особенно если ваши конкуренты не используют внешний трафик совсем или управляют им менее эффективно
Выгодная конкурентная позиция
По сравнению с внутренним трафиком в 3,5 раза.
Внешняя реклама дешевле
C помощью точечного стимулирования нужного пользовательского поведения, что имеет долгосрочный положительный и при этом бесплатный эффект на продажи товара
Продвижение карточки в ТОП
Более предсказуемый результат с помощью привычных инструментов
Более гибкое управление кампаниями
бесплатно
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